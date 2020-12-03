القضاء الفرنسي يوجه إلى وزير الداخلية السابق تهمة “تكوين جماعة أشرار”

وجهت محكمة باريس، اليوم الخميس، تهمة “تكوين جماعة أشرار” لوزير الداخلية الفرنسي السابق، كلود غيان، في إطار عمليات تحقيق حول التمويل الليبي لحملة الرئيس الأسبق، نيكولا ساركوزي، عام 2007.

ووفقا لشبكة يورونيوز، فقد تم الاستماع إلى كلود غيون، أمس الأربعاء، في جلسة محاكمة في باريس من قبل قاضي التحقيق، وسبق أن وجهت إليه تهم تتعلق بالفساد، وضلوعه في تمويل غير شرعي لحملة انتخابية رفقة ساركوزي، الذي كان مقربا منه.

واستأنفت محاكمة الرئيس الأسبق، نيكولا ساركوزي، الاثنين الماضي، في قضية فساد، التي تعرف بـ”قضية التنصّت” إلى جانب محاميه، وقاض سابق كبير، وهي أول محاكمة من نوعها تستهدف رئيسا منذ الحرب.

ويندد الرئيس الأسبق، البالغ من العمر 65 سنة، بالمحاكمة على أنها “فضيحة ستسجل في التاريخ”، متعهداً بالذهاب إلى المحكمة بروح “قتالية” في إطار هذه المحاكمة غير المسبوقة.