العثماني يطمئن: اللقاح الذي سيستعمله المغرب ضد كورونا آمن وفعال

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، أن اللقاح الذي سيستعمله المغرب ضد كورونا، آمن.

وقال العثماني في بداية المجلس الحكومي اليوم، إنه يؤكد لجميع المواطنات والمواطنين أن اللقاح الذي اختارته البلاد لقاح آمن وفعال، وذلك بشهادة الخبراء واللجنة العلمية المغربية والجهات المختصة.

وأعرب العثماني، أن لديه الثقة والأمل في أن الجميع سيساهم في إنجاح هذه العملية التي ستشكل تحولا نوعيا وقويا في مواجهة الجائحة، لا سيما على المستوى الصحي والاجتماعي.

وتأتي تصريحات العثماني، قبل أيام من انطلاق حملة التلقيح ضد كورونا في المغرب، والتي ينتظر أن تشمل في البداية العاملين في الصفوف الأمامية، من عناصر طبية وأمنية ورجال تعليم، قبل أن يتم تعميمه.

ويراهن المغرب على تلقيح ثمانين في المائة من الساكنة، لوضع حد للجائحة وآثارها الصحية.