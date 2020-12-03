الصين تُرحب باتفاق الحكومة الأفغانية وطالبان المبدئي بشأن السلام

رحبت الصين اليوم /الخميس/ بتوصل الحكومة الأفغانية وحركة طالبان إلى اتفاق مبدئي يهدف إلى المضي قدما نحو محادثات السلام، وذلك بعد جولات من المفاوضات بهدف إنهاء عقود من الحرب هناك.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" –في تصريح اليوم- إن الصين تشيد بالجهود التي يبذلها الجانبان لإحلال السلام والاستقرار

للشعب الأفغاني بعد سنوات من الحروب والاضطرابات، معربة عن أملها أن يمتثل الجانبان لرغبات الجماهير ويضعا المصالح الوطنية في المقام الأول ويلتقيان بعضهما البعض في منتصف الطريق.



وأضافت يينغ أن الصين ترغب في العمل مع المجتمع الدولي للقيام بدور بناء في

هذه العملية.

وقد أعلنت كل من الحكومة الأفغانية وحركة طالبان الأربعاء اتفاقهما على قواعد المحادثات بينهما، وأن المفاوضات أصبحت جاهزة للتقدم إلى المرحلة التالية والتطرق إلى جدول الأعمال.

وسرعان ما تعثرت المحادثات التي انطلقت في أيلول/سبتمبر بسبب الخلافات حول جدول الأعمال والإطار الأساسي للمناقشات والتفسيرات الدينية.

وأكد العضو في فريق المفاوضات الحكومي نادر نادري في تغريدة على تويتر أنه "تم إنهاء إجراءات المفاوضات الأفغانية والمحادثات على جدول الأعمال" ستتبعها.