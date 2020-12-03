انطلاق التصويت على آلية اختيار رئيس الحكومة و"الرئاسي" بليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت بعثة الأمم المتحدة منذ قليل، التصويت الفردي على آليات اختيار السلطة التنفيذية في البلاد، التي يتم بموجبها اختيار المجلس الرئاسي‬ الجديد ورئيس الحكومة.

وكشف أحد المشاركين بالحوار السياسي أن البعثة الأممية تقوم بالاتصال بكل عضو بشكل منفرد ويكون التصويت برسالة صوتية وورقية.

وكانت الجولة الرابعة لملتقى الحوار السياسي الليبي انطلقت، الثلاثاء، "افتراضيا" لعرض مقترحات آلية اختيار السلطة التنفيذية في البلاد.

وفي وقت سابق، كشف أحد المشاركين بالحوار السياسي، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الاقتراح الأول يدور حول اختيار فرد من كل إقليم ثم التصويت عليهم داخل قاعة الحوار والحاصل على أعلى الأصوات يحصل على منصب رئيس المجلس الرئاسي والتالي له في الأصوات نائبا.



أما المقترح الثاني، فهو جلب المرشحين للمنصب الرئاسي ورئيس الوزراء إلى القاعة والتصويت المباشر على كل منصب بشكل منفصل.

وأضاف أن المقترح الثالث هو تقديم كل إقليم من الأقاليم الثلاث لأكثر من مرشح في كل منصب ثم يتم التصويت عليها مع تقييم البعثة.

وأخيرا المقترح الرابع عبر قوائم باختيارات مختلفة من كل إقليم على المناصب ويتم التصويت على أفضل قائمة لاعتمادها.

وفشل أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي في التوصل لتوافق حول آلية اختيار المجلس الرئاسي والحكومة الانتقالية من خلال التواصل الرقمي الأربعاء الماضي.

كما فشل اللقاء المباشر الذي عقد في تونس من 9 إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في التوصل إلى توافق حول تشكيل مجلس رئاسي برئاسة ممثل عن شرق ليبيا ونائبين من الجنوب والغرب ورئاسة حكومة انتقالية برئاسة مرشح من الغرب ونائبين من الجنوب والشرق.