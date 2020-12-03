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شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: مليار شخص مهددون بالفقر المدقع بسبب تداعيات "كورونا" والان مع التفاصيل
الخميس 3 ديسمبر 2020
كشفت دراسة للأمم المتحدة نشرت اليوم، أن أكثر من مليار شخص ربما يعيشون في فقر مدقع بحلول عام 2030 بسبب الآثار طويلة المدى لجائحة فيروس كورونا.
وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه يمكن الوصول إلى هذا الرقم إذا امتد أمد الانتعاش واستمرت الأزمة الاقتصادية، ما يدفع 207 ملايين شخص إضافي إلى دائرة الفقر.
وترى الدراسة بناء على معدلات الوفيات الحالية، وتوقعات النمو من جانب صندوق النقد الدولي، أن 44 مليون شخص آخرين سيندفعون تحت خط الفقر على مدار الأعوام العشرة المقبلة.
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