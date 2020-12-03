خلال 25 يومًا.. 11 قتيلًا و6 مصابين في انهيار 13 عقارًا بالإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

انهيار عقار تلو الآخر، بات سيناريو متكرر في الإسكندرية، فلا يكاد يمر يوم دون وقوع حادث، ما يجعل العقارات القديمة في المدينة الساحلية "قنابل موقوتة" تنتظر اللحظة المناسبة لحصد أرواح المواطنين.

وقدرت إحصائية رسمية أعلنها اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عدد العقارات الآيلة للسقوط بـ 2400 عقار يزيد عمرها عن 75 عامًا، يجري حصر قاطنيها، لتوفير مساكن بديلة لهم.

وتشير خريطة المنازل الآيلة للسقوط إلى تركزها في الأحياء القديمة بالمدينة الساحلية، مثل "الجمرك، ووسط، وغرب"، فضلًا عن أجزاء من أحياء المنتزة وشرق.

وحول أسباب تكرار انهيار عقارات الإسكندرية، قال مصدر مسئول بحي غرب الإسكندرية، إن قاطني تلك العقارات يرفضون أو يتباطؤون في تنفيذ قرارات الترميم أو الإزالة ويقررون الإقامة على مسئوليتهم الشخصية، لعدم وجود سكن بديل.

ويستعرض "الخليج 365" بالتسلسل الزمني انهيار 13 عقارًا خلال 25 يومًا فقط، بدءًا من 7 نوفمبر الماضي وحتى 2 ديسمبر الجاري، ما أسفر عن مصرع 11 شخصًا وإصابة 6 وإنقاذ 7 آخرين.

• 7 نوفمبر، انهار سقف عقار قديم بمنطقة اللبان بحي الجمرك في الإسكندرية، بسبب الأمطار الغزيرة، دون حدوث إصابات، فيما جرى إنقاذ رجل وسيدة.

• 16 نوفمبر، انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من 3 طوابق، خالي من السكان، بمنطقة أرض سباهي بحي المنتزه أول، دون حدوث إصابات.

• 20 نوفمبر، لقي شاب مصرعه وأصيب 4 آخرين في انهيار جزئي بعقار مكون من 3 طوابق، بمنطقة كرموز بحي غرب الإسكندرية، بسبب الأمطار الغزيرة، بينما لقي 4 أشخاص مصرعهم، بينهم طفلين، وأصيب اثنين آخرين، إثر انهيار عقار آخر قديم مكون من 3 طوابق بحي الجمرك غربي الإسكندرية، بسبب الأمطار الغزيرة.

• 22 نوفمبر، أخلت محافظة الإسكندرية عقار مكون من 12 طابقًا بمنطقة كوم الشقافة بحي غرب من السكان والمنقولات، وذلك بعد حدوث ميل شديد به يقدر بـ 50 سم، ووصفته لجنة هندسية بـ "القنبلة الموقوتة".

• 24 نوفمبر، انهارت أجزاء من عقار يضم 9 طوابق بمنطقة العصافرة بحري بحي المنتزه ثان في الإسكندرية، دون حدوث أي خسائر أو إصابات.

• 25 نوفمبر، أنقذت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، رجل وطفل بعدما انهار السلم الداخلي لعقار قديم مكون من 3 طوابق بحي الجمرك، بسبب الأمطار، فيما تسبب انهيار شرفة شقة سكنية بالطابق السادس بعقار بمنطقة محرم بك، في تحطم سيارتين "تاكسي وملاكي"، دون حدوث إصابات.

• 25 نوفمبر، انهار سور أحد المباني على عقار مجاور مكوَّن من 5 طوابق بمنطقة المندرة شرقي الإسكندرية، بسبب الأمطار دون وقوع إصابات، فيما نجح رجال الحماية المدنية في إنقاذ سكان عقار قديم مكون من 3 طوابق حدث بداخله انهيارا جزئي بمنطقة العطارين وسط الإسكندرية، دون إصابات.

• 26 نوفمبر، انهارت أجزاء من عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة الورديان بحي غرب الإسكندرية، بسبب الأمطار والطقس السيئ، دون حدوث أي خسائر أو إصابات.

• 28 نوفمبر، انهارت أجزاء من عقار يضم 10 طوابق بمنطقة أبوقير بحي المنتزه ثان في الإسكندرية، دون حدوث أي خسائر أو إصابات.

• 2 ديسمبر الجاري، لقي 6 أشخاص مصرعهم "3 سيدات و3 رجال" إثر انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية.