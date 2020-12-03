أرامكو: عطل فني بإحدى المضخات بمحطة توزيع المشتقات البترولية في جازان

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أرامكو
أعلنت شركة “أرامكو” السعودية حدوث عطل فني بإحدى المضخات بمحطة توزيع المشتقات البترولية في جازان، مما أدى إلى نقص في بعض المشتقات البترولية، في عدد من محطات بيع الوقود في المنطقة المذكورة.
وأفاد الإعلام السعودي، عن أن وزارة الطاقة السعودية تعمل مع أرامكو، لضمان تلبية الطلب على المشتقات البترولية في منطقة جازان، وذلك بناء على توجيه وزير الطاقة عبدالعزيز بن سلمان آل سعود.
هذا وأكدت أرامكو أن فرقها الفنية تعمل على مدار الساعة لإصلاح العطل الفني، في أسرع وقت ممكن.
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