الجيش اليمنى يستعيد سلسلة جبلية إستراتيجية فى شمال غرب مأرب

أعلن الجيش اليمنى اليوم استعادته سلسلة جبلية إستراتيجية فى شمالى غربى محافظة مأرب.

وقال قائد اللواء 22 مشاه

فى الجيش اليمنى العميد عبده المخلافى :" إن وحدات من اللواء استعادت السلسلة الجبلية المطلة على وادى السلام فى أطراف مديرية رغوان إثر معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران".

وأشار المخلافى فى تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ ) إلى مقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيا الإرهابية وتدمير آليات قتالية تابعة لها.

وأكد قائد اللواء 22 مشاه

فى الجيش اليمنى أن ميليشيا الحوثى باتت اليوم ضعيفة جداً وتتقهقر كل يوم، مشدداً على أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة وسيجرى اجتثاث الميليشيا المدعومة من إيران واستعادة العاصمة صنعاء.

وأفصح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفثس، اليوم الاربعاء، عن إدانته لجرائم القصف الحوثي الذي استهدف مدنيين في محافظتي تعز والحديدة وأدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال ونساء، وفقا لموقع العربية نت.

كما أعرب جريفثس، في بيان مقتضب على موقع التواصل الأجتماعي "تويتر"، مساء أمس الثلاثاء: "إن مقتل العديد من المدنيين، بما يتضمن 11 طفلاً حتى الآن، في الحديدة والدريهمي وتعز خلال الأيام القليلة الماضية لهو أمر مفزع"، ووصف هذه الخسائر بالأمر المفزع، قائلا إن

"القانون الدولي يلزم أطراف النزاع بحماية المدنيين، وإن الحروب لها قواعد أيضا".

وتعهد المبعوث الأممي بمواصلة مساعيه "من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار شامل، يُلزم الأطراف بخفض تصعيد العنف وتقليل المخاطر على أرواح المدنيين في كافة أنحاء اليمن".

و قد أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الثلاثاء، مقتل 11 طفلا يمنيا في غضون ثلاثة أيام بهجومين منفصلين في محافظتي تعز والحديدة.