شكرا لقرائتكم خبر عن غوتيريش : ضرورة الوصول إلى الصفر من انبعاثات الكربون والان نبدء بالتفاصيل

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من محاربة البشر للطبيعة من خلال انهيار التنوع البيولوجي واختفاء الأنظمة البيئية وزيادة تلوث الهواء والماء، داعياً إلى تعزيز العمل في عدة مجالات لمنع الانزلاق إلى الفوضى ولتغيير علاقة البشر مع الطبيعة والوصول إلى صفر من انبعاثات الكربون.

جاء ذلك في كلمة ألقاها غوتيريس اليوم في فعالية نظمتها جامعة كولومبيا الأمريكية حول مظاهر تغيرات الطبيعة. وأفاد غوتيريس أن التنوع البيولوجي ينهار، والصحاري تتوسع، والمستنقعات تتلاشى، ويتم في كل عام خسارة عشرة ملايين هكتار من الغابات.

وأشار إلى أن الإغلاقات المرتبطة بجائحة كوفيد-19 قللت -بشكل مؤقت- من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتلوث، مؤكداً ضرورة أن تترجم الحكومات التزاماتها بالوصول إلى صفر من الانبعاثات إلى سياسات وخطط وأهداف بأطر زمنية محددة.