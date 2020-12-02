شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة: اللقاحات لن تمنع زيادة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
قال كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إن المنظمة لا تعتقد أنه ستكون هناك كميات كافية من لقاحات فيروس كورونا لمنع زيادة معدلات العدوى بالمرض خلال فترة تمتد ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر قادمة.
وأضاف مايك رايان "لن تكون لدينا عمليات تطعيم كافية لمنع زيادة حالات الإصابة خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة القادمة".
ودعا رايان الناس إلى مواصلة التباعد الاجتماعي واحترام الإجراءات الأخرى للحيلولة دون انتشار كوفيد-19.
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