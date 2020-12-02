3591 إصابة جديدة بكورونا و 52 حالة وفاة في دولة مجاورة للعراق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الأربعاء، تسجيل 52 وفاة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات في عموم البلاد إلى 2854. كذلك أعلنت الوزارة رصد3591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمال الإصابات إلى 227208 حالات. في المقابل، تماثل 5470 شخصا للشفاء من المرض في اليوم المنصرم، ليصل إجمالي المتعافين إلى 168429.



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