رئيس ليبيريا جورج ويا يلعب كرة القدم في الشارع! – فيديو

خطف أسطورة كرة القدم الإفريقية، ورئيس دولة ليبيريا، جورج ويا، الأنظار بلعبه مباراة في الشارع مع مجموعة من الشباب في بلده.

وتصدر مشهد وايا، وهو يلعب مباراة مصغرة في الشارع مع عدد من الشباب، أمام أنظار حشود من المتفرجين، عنواين الصحف، والقنوات العالمية، كونه أمرا غير معتاد.

وايا صاحب الكرة الذهبية، عام 1995، هو واحد من أعظم أساطير القارة السمراء في كرة القدم، حيث يعد اللاعب الوحيد من القارة الإفريقية، الذي توجز بجائزة الكرة الذهبية، وكان ذلك في فترة احترافه رفقة فريق “أ سي ميلان” الإيطالي.

وإلى جانب نجوميته في عالم الساحرة المستديرة، أصبح جورج وايا، في يناير من ام 2018، رئيسا لبلاده.