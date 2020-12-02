خطف أسطورة كرة القدم الإفريقية، ورئيس دولة ليبيريا، جورج ويا، الأنظار بلعبه مباراة في الشارع مع مجموعة من الشباب في بلده.
وتصدر مشهد وايا، وهو يلعب مباراة مصغرة في الشارع مع عدد من الشباب، أمام أنظار حشود من المتفرجين، عنواين الصحف، والقنوات العالمية، كونه أمرا غير معتاد.
وايا صاحب الكرة الذهبية، عام 1995، هو واحد من أعظم أساطير القارة السمراء في كرة القدم، حيث يعد اللاعب الوحيد من القارة الإفريقية، الذي توجز بجائزة الكرة الذهبية، وكان ذلك في فترة احترافه رفقة فريق “أ سي ميلان” الإيطالي.
وإلى جانب نجوميته في عالم الساحرة المستديرة، أصبح جورج وايا، في يناير من ام 2018، رئيسا لبلاده.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس ليبيريا جورج ويا يلعب كرة القدم في الشارع! – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.