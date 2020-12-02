شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يأمر ببدء حملة تطعيم شاملة للوقاية كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء السلطات في بلاده ببدء حملة تطعيم شاملة طوعية للوقاية من كوفيد-19 الأسبوع المقبل في وقت سجلت فيه روسيا عددا قياسيا لحالات الوفاة الجديدة بسبب المرض بلغت 589.

وقال بوتين إن روسيا ستنتج مليوني جرعة لقاح خلال الأيام القليلة المقبلة. وذكرت روسيا الشهر الماضي أن النتائج المبدئية أظهرت أن لقاحها المعروف باسم سبوتينك في. فعال بنسبة 92 بالمئة في الوقاية من كوفيد-19.

وقال بوتين لنائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا "دعونا نتفق على هذا، لن تعودوا إلي بتقاريركم الأسبوع المقبل بل ستشرعون في تطعيم شامل... لنبدأ العمل على ذلك بالفعل". وقالت جوليكوفا إن حملة تطعيم واسعة النطاق قد تبدأ على أساس تطوعي هذا الشهر.