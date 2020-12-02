إيطاليا تسجل ارتفاعا كبيرا في عدد الوفيات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 785 وفاة جديدة بفيروس كورونا، بارتفاع عن 672 في اليوم السابق و541 يوم الأحد. وأعلنت الوزارة أيضا تسجيل 19350 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بارتفاع عن 16377.

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