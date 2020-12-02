بنك مصر: شاركنا بنحو 33.7 مليار جنيه في 10 عمليات تمويلية خلال 9 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال بنك مصر إنه انتهى خلال أول 9 أشهر من عام 2020 من ترتيب وتمويل والمشاركة في ما يقرب من 10 عمليات تمويلية بإجمالي مبلغ حوالي 86.3 مليار جنيه.

وأضاف البنك، في بيان اليوم الأربعاء، أن حصة مشاركته في العمليات التمويلية العشر وصلت إلى حوالي 33.7 مليار جنيه.

وأعلن البنك أنه قاد مؤخرا تحالفا مصرفيا، بصفته المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق ووكيل التمويل؛ وذلك لترتيب ومنح تمويل مشترك طويل الأجل بمبلغ 2.54 مليار جنيه لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى والثانية لمشروع "زد الشيخ زايد".

وذكر البنك أن مشروع "زد الشيخ زايد" يعتبر المشروع الرائد لشركة أورا ديفلوبرز في مجال الاستثمار العقاري بمصر بنشاط خدمي عمراني متكامل مقام على مساحة 165 فدانا بمنطقة الشيخ زايد.

وبحسب البنك، شمل التحالف المصرفي بنوك الإمارات دبي الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، والتعمير والإسكان بصفتهم المرتبين الرئيسيين و ضامني التغطية.

وتم التوقيع على عقود تمويل المشروع بحضور محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة البنك، ونجيب ساويرس الرئيس التنفيذي لمجموعة أورا ديفلوبرز، بالإضافة إلى قيادات البنوك المشاركة والشركة.

وقال بنك مصر إنه حظى بثقة أطراف المشروع للقيام بدور مدير الحسابات الوسيطة بين شركة أورا ديفلوبرز وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف أن مشروع "زد الشيخ زايد" يعد من أكبر المشروعات العقارية المقرر تنفيذها خلال السنوات القادمة على ست مراحل متتالية بمنطقة الشيخ زايد، ويحظى برواج في ظل نجاح افتتاح حديقة "زد بارك" كإحدى ركائز المشروع التي تحظى بتفضيلات الجمهور.

وقام بنك مصر العام الماضي بإتمام 13 صفقة تمويلية مشتركة بقيمة إجمالية حوالي 22.7 مليار جنيه قام فيها البنك بدور المرتب الرئيسي، وإتمام 12 صفقة تمويلية بقيمة إجمالية حوالي 26.3 مليار جنيه قام فيها البنك مصر بدور مسوق التمويل، بحسب البيان.