محافظ بورسعيد يناقش سبل التطوير المؤسسي الرقمي

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، اجتماعًا اليوم الأربعاء، في إطار المبادرة الرئاسية "مصر الرقمية "، بديوان عام المحافظة.
وتطرق الاجتماع لمناقشة سبل التطوير المؤسسي للمحافظة في إطار استراتيجية مصر الرقمية، وجهود وزارة الاتصالات لاستكمال أعمال التحول الرقمي بالمحافظة، وضمان استيعاب المنظومة الرقمية، وآليات ضمان استدامة تلك الأعمال.
وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بكون بورسعيد المحافظة الأولى التي أنشأت إدارة التحول الرقمي، لافتًا إلى أن الاعتماد على العناصر الشبابية كان من الأسباب الرئيسية في نجاح المنظومة بالمحافظة.
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