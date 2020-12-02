شكرا لقرائتكم خبر عن فيتنام تعلق الرحلات التجارية بعد رصد إصابة محلية بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وسائل إعلام أمس أن فيتنام علقت مؤقتا جميع الرحلات التجارية القادمة لها، عقب رصد أول حالة عدوى محلية بفيروس كورونا منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر. وقد أصدر رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك أوامره بتعليق الرحلات التجارية القادمة للبلاد خلال اجتماع وزاري أمس الثلاثاء. ومع ذلك سوف تستمر رحلات إعادة المواطنين للبلاد. ونقلت وسائل إعلام محلية عن ماي تين دونج رئيس المكتب الحكومي القول " الحكومة سوف تستمر في السماح برحلات إعادة الأشخاص كبار السن والمرضى أو الذين يواجهون مشاكل مالية".

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