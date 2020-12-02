حبس الأم المتهمة بإلقاء طفلها في مقابر منيا القمح بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

قررت نيابة منيا القمح العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، حبس الأم المتهمة بإلقاء طفلها خلف منطقة مقابر النصارى ببندر المدينة، بعد 10 أيام من ولادته، وإيداع الطفل إحدى دور الرعاية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، بورود بلاغ من أحد المواطنين بالعثور على طفل حديث الولادة خلف منطقة مقابر النصارى، بمنيا القمح.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 11433 إداري منيا القمح لسنة 2020، وبالعرض على النيابة العامة قررت إيداع الطفل مستشفى منيا القمح المركزي، لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تحديد هوية والدة الطفل، والتي تبين أنها "م.ح" 23 عامًا.

جرى ضبط الأم والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت حبسها على ذمة التحقيقات وإيداع الطفل دار رعاية.