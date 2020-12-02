وزير العدل الأمريكي: لم نجد دليلاً على “تزوير” يغيّر نتيجة الانتخابات

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ترامب وبايدن
خلافا لتأكيدات الرئيس دونالد ترامب، اعلن وزير العدل الأمريكي بيل بار، الثلاثاء أنه لم يجد دليلا على “تزوير” من شأنه الدفع نحو تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وقال بار المعروف بقربه من ترامب في مقابلة مع وكالة “اسوشيتد برس” الأمريكية “حتى الآن، لم نلاحظ تزويرا إلى حد من شأنه تغيير نتيجة الانتخابات”.
وأعلن ترامب الأحد في أول مقابلة تلفزيونية له منذ الانتخابات الرئاسية أنه لن يقر أبدا بالخسارة أمام بايدن، بدون أن يتخلى عن نظرية المؤامرة حول تزوير الانتخابات.
وقال ترامب لمحاورته ماريا بارتيرومو على قناة فوكس نيوز “هذه الانتخابات تم تزويرها. هذه الانتخابات عملية غش كاملة”.
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