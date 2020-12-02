شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: الاستيطان الصهيوني بالضفة توسع لأكبر قدر له خلال السنوات الأربع الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ندد الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنطونيو غوتيريش باستمرار النشاط الاستيطاني الصهيوني على الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن الاستيطان توسع إلى أكبر قدر له خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وقال الأمين العام في بيان له اليوم بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إن “توسع الاستيطان والخطط للبناء لا يزال مستمرا، وقد وصلت عمليات تدمير البيوت الفلسطينية والاستحواذ عليها من قبل سلطات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى أعلى مستوى خلال 4 سنوات”.

وأضاف غوتيريش، أن “هذه الأعمال تتناقض مع القانون الدولي وتقوض آفاق بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة”.