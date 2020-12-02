رغم التأهل.. بايرن ميونخ يرفض الاستسلام أمام الأتلتيكو في دوري الابطال

رياضة 2020-12-01 | 22:50 714 مشاهدة أجل بايرن ميونخ الألماني تأهل نظيره أتلتيكو مدريد لدور الـ16 في منافسات دوري أبطال أوروبا ، بتعادل إيجابي بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء. وحل بايرن ميونخ ضيفًا على أتلتيكو مدريد بملعب "واندا ميتروبوليتانو"، في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات. وسجل جواو فيليكس هدف التقدم لـ أتلتيكو مدريد في الدقيقة 26 من الشوط الأول للمباراة.



استمر تقدم الروخي بلانكوس حتى احتسب الحكم ركلة جزاء للبايرن، وسجل منها توماس مولر هدف التعادل في الدقيقة 86. استمر تقدم الروخي بلانكوس حتى احتسب الحكم ركلة جزاء للبايرن، وسجل منها توماس مولر هدف التعادل في الدقيقة 86. في المجموعة ذاتها فاز ريد بول سالزبورج على لوكوموتيف موسكو بنتيجة (3-1). بايرن حسم التأهل لدور الـ16 بالفعل من الجولة الماضية، وأصبح رصيده 13 نقطة في صدارة مجموعته.

أتلتيكو مدريد لديه 6 نقاط في المركز الثاني، يليه سالزبورج بـ4 نقاط، ثم لوكوموتيف موسكو بـ3 نقاط. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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