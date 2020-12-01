شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يؤجل أول مباراة في الدوري الإنجليزي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باتت المباراة المقررة بين نيوكاسل وأستون فيلا الجمعة، الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التي يتم تأجيلها جراء تفشي فيروس كورونا المستجد في صفوف الأول، كما أعلنت رابطة الدوري.

ومنذ استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز لإنهاء الموسم المنصرم، لم يتم تأجيل أو إلغاء أي مباراة بسبب «كوفيد-19».

وأصيب لاعبون عدة وأفراد في الجهاز الفني في صفوف نيوكاسل بـ«كوفيد-19»، ما أدى إلى إقفال النادي مقره التدريبي.

وقال بيان صادر عن الرابطة «تقدم نيوكاسل بطلب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل إعادة برمجة المباراة بعد أن تبين تزايد عدد الإصابات في صفوفه بـ«كوفيد-19» ما أدى إلى طلب قطاع الصحة الإنجليزي في شمال شرق البلاد من النادي إغلاق ملاعبه التدريبية»، مشيراً إلى أن «مجلس إدارة الدوري الإنجليزي اعتبر أن النادي لم يتدرب بالطريقة المناسبة والآمنة للتحضير للمباراة الجمعة».

وكان مدرب نيوكاسل ستيف بروس ألغى الأحد الماضي حصة تدريبية للفريق بعدما تبلغ ثبوت إصابة أربعة لاعبين وأحد الموظفين في النادي بـ«كوفيد-19».

وبحسب صحيفة «جارديان» قرر النادي إغلاق مركزه التدريبي تماماً، ولا يتوقع إعادة فتحه قبل الأربعاء على أحسن تقدير.

من جهتها، ذكرت صحيفة «ديلي تلجراف» أيضاً أنه تم اكتشاف حالات إيجابية أخرى من الفحوصات.

وأشارت إلى أنه في حال استئناف التدريبات الأربعاء، فإن اللاعبين سيأتون ويغادرون مباشرة، من دون الدخول إلى المباني.

وعُزل الفريق والموظفون في منازلهم، لكن الوضع أصبح صعباً لنيوكاسل المحروم أصلاً من خمسة لاعبين بسبب الإصابة خلال المباراة التي فاز فيها على كريستال بالاس 2-0 يوم الجمعة الماضي.

ووضعت السلطات قواعد صارمة تنص على أن تقام المباريات طالما أن الفريقين المتنافسين يستطيعان تقديم ما لا يقل عن 11 لاعباً وثلاثة بدلاء في اللوائح.

ونيوكاسل جزء من منطقة «المستوى الثالث»، إلى جانب مانشستر، أي الأعلى خطورة لانتشار «كوفيد-19»، بحسب تصنيف السلطات للمناطق، حيث ستكون الإجراءات الأكثر تشدداً بدءاً من الأربعاء.