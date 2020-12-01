اعتقال طبيب بحوزته 250 حبة مخدرة غرب بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، باعتقال طبيب بحوزته 250 حبة مخدرة غرب العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة أمنية ألقت القبض على طبيب بحوزته 250 حبة مخدرة داخل صندوق عجلته". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القبض على الطبيب تم عند سيطرة 26 في قضاء أبو غريب غرب العاصمة بغداد.



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