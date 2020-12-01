من بينها حظر التجوّل، تركيا تتخذ إجراءاتٍ جديدة لمكافحة "كورونا"

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن حزمة تدابير إحترازية جديدة لمكافحة فيروس كورونا، وفق ما ذكرته وكالة "الأناضول"

جاء ذلك في كلمة للشعب أمس الإثنين، عقب ترؤسه إجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وأعلن أردوغان فرض حظر تجول خلال أيام الأسبوع (من الإثنين إلى الجمعة) يبدأ من الساعة التاسعة مساءً (18:00 ت.غ) حتى الخامسة فجرًا.

كما أعلن فرض حظر تجول في نهاية الأسبوع يبدأ في التاسعة من مساء الجمعة ويمتد إلى الخامسة من صباح الإثنين.

وأوضح الرئيس أردوغان أن المتاجر وخدمات التوصيل إلى المنازل مستثناة من قيود الحظر نهاية الأسبوع (يومي السبت والأحد)، حيث سيسمح لها بالعمل في ساعات محددة سيتم الإعلان عنها.

ولفت إلى أنه سيُطلب من زوار مراكز التسوق إظهار رمز وزارة الصحة الخاص بمكافحة كورونا (HES kodu).

وشملت التدابير التي أعلنها الرئيس أردوغان، تعليق أنشطة التعليم في محاضن الأطفال والمؤسسات المشابهة، وتحديد المشاركة في صلاة الجنازة ومراسم عقد القران بـ 30 شخصا كأقصى حد.

وأفاد أردوغان بأنه يمكن تحديد أعداد الأشخاص الذين بوسعهم الدخول إلى الشوارع والميادين المزدحمة بقرار مجلس حفظ الصحة العامة.

وأوضح أن العاملين في مجالات محددة مثل القطاعات الإنتاجية والتوريد والخدمات اللوجستية والصحة والزراعة، لن يشملهم حظر التجول.

ولفت إلى أنه سيحظر إستخدام المواصلات العامة بالنسبة لمن هم فوق 65 ومن هم دون 20 عاما مع مراعاة الاستثناءات المحددة في التعاميم السابقة.

كما أعلن تعليق عمل منشآت مثل الحمامات والمسابح ومدن الملاهي.

وأفاد بأن المطاعم لن تقدم خدمتها بإستثناء تلبية الطلبيات الخارجية.

ولفت إلى أنه ستتم مراقبة مدى الالتزام بالتدابير الوقائية في أماكن العمل التي يعمل فيها أكثر من 50 شخصا بشكل صارم.

كما أشار إلى منع عقد التجمعات في المنازل من قبيل الزيارات ومراسم التعازي والاحتفالات، بهدف الحد من تفشي الفيروس.

ولفت الرئيس التركي إلى أنه سيتم تطبيق تدابير كورونا الجديدة إعتبارا من مساء الثلاثاء.

وقال أردوغان سيتم بدء التطعيم باللقاح إعتبارا من الشهر المقبل إنطلاقا من العاملين في القطاع الصحي.