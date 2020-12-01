وزيرة خارجية كورية الجنوبية تبدأ زيارة للبحرين والإمارات 4 ديسمبر الجاري

تبدأ وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا زيارة إلى مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 4 ديسمبر الجاري، ولمدة 3 أيام.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن كانج ستلقي خطابا بعنوان "الحوكمة العالمية تحت جائحة فيروس كورونا المستجد "، أثناء حوار المنامة الـ16 الذي تستضيفه الحكومة البحرينية والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، يوم 4 من الشهر الجاري. الحكومة البحرينية والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، يوم 4 من الشهر الجاري.

ومن المتوقع أن تجتمع كانج مع كبار المسؤولين مثل وزراء الخارجية من دول الشرق الأوسط على هامش الحوار.

وانطلق حوار المنامة عام 2004 وهو المؤتمر السنوي يشارك فيه كبار المسؤولين المعنيين بشؤون الدبلوماسية والدفاع من الشرق الأوسط والولايات المتحدة وأوروبا، ويعتبر واحدا من المؤتمرات الأمنية الدولية الرئيسية مثل حوار "شانجريلا للأمن" في آسيا ومؤتمر ميونخ للأمن في أوروبا. المعنيين بشؤون الدبلوماسية والدفاع من الشرق الأوسط والولايات المتحدة وأوروبا، ويعتبر واحدا من المؤتمرات الأمنية الدولية الرئيسية مثل حوار "شانجريلا للأمن" في آسيا ومؤتمر ميونخ للأمن في أوروبا.

وستقوم كانج بزيارة تفقدية إلى موقع البناء لجناح كوريا الجنوبية في معرض (إكسو دبي) المقرر عقده العام المقبل، وتجري اجتماعا مع وزيرة الدولة للشؤون التعاون الدولي والمديرة العامة للجنة التنفيذية لمعرض إكسبو دبي ريم بنت إبراهيم الهاشمي.

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