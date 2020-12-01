الكويت تُرخص استخدام عقارين لعلاج المُصابين بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، صدور ترخيص استخدام عقار Bamlanivimab تحت بند الطوارئ الذي يستخدم لعلاج حالات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الخفيفة إلى المتوسطة لدى المرضى البالغين، والأطفال أكثر من 12 عامًا، ممن لديهم عوامل خطورة تجعلهم أكثر عرضة لتدهور حالتهم المرضية.



وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية في الوزارة الدكتور عبدالله البدر - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ - "صدر ترخيص استخدام آخر تحت بند

الطوارئ لدواء Barcitinib لاستخدامه كدواء مضاف لعقار Remdesivir لعلاج حالات (كوفيد 19) لدى المرضى البالغين والأطفال أكثر من سنتين الذين يتلقون العلاج بالمستشفى، والذين يحتاجون إلى الأكسجين أو إلى أجهزة التنفس الاصطناعي".



وأكد البدر حرص قطاع الرقابة الدوائية والغذائية في وزارة الصحة على توفير أفضل وأحدث العلاجات المعتمدة لمرضى (كوفيد 19) في الكويت.



ولفت إلى أن الكويت تعد الدولة الثالثة عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا التي رخصت عقار Bamlanivimab، كما تعد من أوائل دول العالم التي رخصت دواء Barcitinib بعد اعتمادهما من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، وهو ما يؤدي إلى توفير هذه العلاجات المهمة وإتاحتها للمرضى في الكويت بأقرب وقت.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.