حرب الطرق.. اصطدام بين جرار ودراجة ينهي حياة شخصين ضواحي الفقيه بنصالح

لقي شخصان مصرعهما، ليلة أمس الاثنين/ الثلاثاء، في حادث اصطدام دراجة نارية بجرار من الحجم الكبير في الطريق الرابطة بين سوق السبت، وبني ملال.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الحادث المذكور تسبب في مصرع شخصين في عقدهما الثالث، بعد اصطدام دراجة نارية بـ”تراكتور”، فأصيبا بنزيف حاد، عجل بوفاتهما في عين المكان.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث استنفر مختلف السلطات المحلية، التي حلت في عين المكان، فيما تم نقل جثة الهالكين إلى مستودع الأموات بأمر من النيابة العامّة، وفتح تحقيق، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك.

يذكر أن إحصائيات حوادث السير، خلال الأسبوع الأخير، في المغرب، عرفت مصرع 20 شخصا، وإصابة 2011 آخرين بجروح، إصابات 68 منهم بليغة، في 1487 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع، الممتد من 16 إلى 22 نونبر الجاري.