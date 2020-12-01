- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تصريح صادم من الصحة العالمية بشأن نتائج لقاحات فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
صرحت خبيرة الأوبئة حنان بلخي، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشؤون مقاومة المضادات الحيوية، أن العالم أمامه حوالي سنة لمعرفة المزيد عن عمل لقاحات الكورونا وليكون الإنتاج كافيا، مشيرة إلى ان المعلومات حول اللقاحات لم يتم التحقق من نتائجها حتى الآن.
ونقل موقع الأمم المتحدة عنها القول، بشأن اللقاحات المضادة لكورونا التي تم الإعلان خلال الفترة الماضية عن تطويرها :"لم ينشر حتى الآن معلومات حول اللقاحات في مجلات علمية، والمعلومات التي في متناول اليد هي معلومات صدرت عن الشركات المنتجة للقاحات، ولم يتم حتى الآن التحقق من النتائج ... ولكن حتى الآن، النتائج الأولية تبشر بالخير، وهي أخبار إيجابية بالنسبة للجميع، لكننا نحتاج لمعلومات علمية وإصدارها في مواقع علمية موثوقة، وبناء على ذلك، تبني كل دولة سياسات لتحديد الأولويات ومن سيتلقى اللقاح".
وأضافت :"إننا هنا ننظر إلى فترة تتراوح ما بين سنة وسنة ونصف لمعرفة هذه المعلومات وليكون الإنتاج كافيا لهذا اللقاح، ولتحدد الدول أولويات عملية اللقاح".
ودعت إلى استمرار الاحترازات، وخاصة تعقيم اليدين، حتى بعد الانتهاء من الوباء كون هذا من أساسيات النظافة العامة.
ونصحت الأفراد والمجتمعات، خلال فترة الأعياد القادمة، إلى تقليل الاختلاط قدر الإمكان. وقالت :"أتمنى لو نستطيع تغليب العقل على العاطفة في هذه الأيام، وهي أيام صعبة على الجميع، لكن عدم الاختلاط وكسر حواجز الاحترازات، هي أهم نصيحة أرغب بتقديمها".
كانت هذه تفاصيل خبر تصريح صادم من الصحة العالمية بشأن نتائج لقاحات فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.