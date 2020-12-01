طيران الإمارات تحتفل باليوم الوطني في القارات الست

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 بينما تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني التاسع والأربعين، لوّح موظفو العمليات الأرضية في محطات طيران الإمارات عبر القارات الست بأعلام الدولة بمختلف الأشكال والأحجام مشاركةّ منهم في الاحتفال بهذه المناسبة.

وشارك في الاحتفالات أيضاً موظفو عمليات طيران الإمارات في مطار دبي الدولي حاملين الأعلام، ومشكّلين الرقم 49 أمام إحدى طائرات الناقلة على أرض المطار. واستوحيت احتفالات موظفي طيران الإمارات باليوم الوطني من إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة، ومكانتها الرائدة على الساحة العالمية كمركز رئيس لحركة النقل الجوي والسياحة والتجارة. وتشغّل طيران الإمارات حالياً رحلات إلى 99 وجهة، وتواصل تدريجياً استعادة شبكتها العالمية بأمان إلى مستويات ما قبل الجائحة. ويعطي موظفو طيران الإمارات في جميع أنحاء العالم الأولوية لرعاية وصحة وسلامة العملاء والزملاء في جميع مراحل الرحلات

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