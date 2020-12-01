باكستان تسجل 2458 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 400 ألف و482 حالة، وذلك عقب تسجيل 2458 حالة إصابة جديدة.

قال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الثلاثاء - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 8091 حالة، وذلك عقب تسجيل 66 حالة وفاة جديدة.

وأضاف المركز، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 343 ألفًا و286

شخصًا.

و أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 398 ألفًا و24 حالة، وذلك عقب تسجيل 2839 حالة إصابة جديدة.

وذكر المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة - حسبما نقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية يوم الإثنين - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 8025 حالة، وذلك عقب تسجيل 40 حالة وفاة جديدة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 341 ألفًا و423 شخصًا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وسجلت باكستان، 2829 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 395185 حالة، منها 47390 حالة نشطة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، الأحد الماضي، بتسجيل 2257 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء منذ ظهور الفيروس في باكستان إلى 339810 حالات.