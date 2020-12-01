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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. تسجل 370 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 1 ديسمبر 2020
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس الاثنين عن تسجيل 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 14 حالة وفاة.
وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، بتعافي 122 شخصا من مرض كوفيد 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102718 شخصا حتى مساء أمس الاثنين، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد بلغ 115911 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6650 حالة وفاة.
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