شكرا لقرائتكم خبر عن 13 ألف إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 13604 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 1067473 حالة. وأوضح معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي حالات الوفاة ارتفع إلى 16636 حالة بعد تسجيل 388 حالة وفاة جديدة.

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