الأمم المتحدة تحذر من مجاعات بسبب تفشي كورونا

أطلقت الأمم المتحدة، الثلاثاء، نداء لجمع مساعدات بقيمة 35 مليار دولار في العام 2021، للتصدي لتداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة، مارك لوكوك، أن "الزيادة ناجمة كليا، تقريبا بسبب فيروس كورونا".
وأضاف لوكوك: "الصورة التي نعرضها، هي الأكثر كآبة، وقتامة على الإطلاق، حول الاحتياجات الإنسانية في الفترة القادمة".
وأوضح التقرير أن "العام المقبل سيكون واحد من بين 33 شخصا، بحاجة لمساعدة"، وشدد على أنه إذا كان جميع هؤلاء الأشخاص يعيشون في بلد واحد، فسيكون خامس أكبر بلد في العالم.
وطال الوباء، الذي أودى بأكثر من 1.45 مليون شخص في العالم، غير متناسب، أولئك الذين يعيشون "على الحافة"، وفقا للتقرير.
كما لفتت الأمم المتحدة إلى أن الأموال اللازمة، ستكون كافية لمساعدة 160 مليون شخص، هم من الأكثر ضعفا في 56 بلدا.
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