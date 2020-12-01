مؤسسة مصرية تحذر من خطورة خرق قطر وتركيا لقرارات حظر الأسلحة في ليبيا

الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

حذرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان المصرية، من خطورة ‏التدخلات القطرية والتركية التي تزايدت وتيرتها في الآونة الاخيرة فى ‏الشأن الليبي وخرقهم لقرارات مجلس الامن رقم 2473 الذي يمدد بموجبه ‏الأذون الواردة في القرار 2420 (2018) بشأن التنفيذ الصارم لحظر ‏توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا وتعطيل مسار جنيف ‏وبرلين الذى ينص على وقف إطلاق النار، وتجميد العمل بالاتفاقيات ‏العسكرية، ووقف التدخل الخارجي‎.‎



وأعربت المؤسسة عن قلقها من أن تفضي هذه الأنشطة إلى تدمير فرص ‏الوصول الى حل سلمى للازمة بعد نجاح الحوار بين الفرقاء الليبيين ‏والذى استضافته مصر وتونس مؤخرا وانتهى الى التوصل إلى اتفاق على ‏إجراء انتخابات في ليبيا في ديسمبر 2021 ووضع مخطط المرحلة ‏الانتقالية المقبلة، وتغليب لغة الحوار، ووقف إطلاق النار، واكدت ‏المؤسسة إن تدهور الوضع الأمني والإنساني في طرابلس يغذيه الإمداد ‏المستمر بالأسلحة من اجنب تركيا وهو ما يقوض الوصول الى حل ‏سياسى للازمة المتواصلة منذ 9 سنوات.‏

وأشارت المؤسسة فى بيانها، مساء الإثنين، ان هناك ادلة قاطعة على ضلوع تركيا ‏وقطر فى تصعيد الازمة حيث اكد مؤخرا الجيش الألماني الموجود ضمن ‏بعثة الاتحاد الأوروبي (إيريني) إنه يمتلك أدلة ملموسة تتعلق بتهريب ‏سفينة روزالين إيه التركية للشحن، أسلحة بشكل غير قانوني إلى ليبيا، قبل ‏عملية التفتيش الأخيرة للسفينة التركية و أن البعثة الأوروبية رصدت ‏صوراً بالأقمار الاصطناعية لتفريغ السفينة في وقت سابق، لعربات ‏عسكرية مدرعة في ميناء مصراتة الليبي.‏

في الوقت نفسه تعمل قطر على عرقله اتفاق "٥+٥" الأمني والعسكرى ‏بتوقيعها لاتفاقية عسكرية وأمنية مع حكومة الوفاق الليبية، تتيح لها ‏التواجد العسكرى على الأراضى الليبية وتتضمن انشاء قطر لقاعدة ‏عسكرية جوية في مصراته و منح قطر تواجدًا عسكريًا وتسهيلات ‏لوجستية في مقرات عسكرية تابعة لقوات حكومة الوفاق بغرب البلاد ‏مقابل قيام قطر بتوريد معدات عسكرية و تدريب عدد من المرتزقة ‏السوريين فى الدوحة قبل سفرهم للعمل بالقاعدة الجوية.‏

وطالبت المؤسسة مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة بالتحرك لوقف تلك ‏التدخلات التى تهدد الحل السياسى للازمة وتزيد من فرص اشتعال ‏المواجهات العسكرية فى ليبيا مجددا بشكل يعرض حق الليبيين فى الحياة و الأمن ‏للخطر.‏