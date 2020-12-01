بنك المغرب: ارتفاع القروض البنكية بنسبة 4,3 بالمائة في أكتوبر

أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية سجلت ارتفاعا بنسبة 4,3 في المائة بعد 5,2 في المائة، مع زيادة في قروض القطاع غير المالي بـ 4,9 في المائة بعد 5,3 في المائة.
وأوضح بنك المغرب، في مذكرة حول مؤشراته الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر أكتوبر 2020، أن هذا الارتفاع يعكس نمو وتيرة القروض الممنوحة للشركات الخاصة غير المالية من 7,6 بالمائة إلى 6,9 في المائة، والقروض الممنوحة للأسر من 2,5 في المائة إلى 2,3 في المائة.
وأضاف المصدر نفسه أنه في ما يتعلق بالقروض البنكية الممنوحة للشركات غير المالية العمومية، ظل معدل النمو مستقرا عند حدود 4 في المائة مقارنة بالشهر السابق، مضيفا أنه بالنسبة لفئة القروض الاقتصادية سجلت القروض الممنوحة للقطاع غير المالي نموا قدره 1,4 في المائة من قروض التجهيز و10,8 في المائة من تسهيلات الخزينة.
وفي ما يتعلق بالقروض العقارية، فقد ارتفعت بنسبة 1,8 في المئة، في حين تفاقم انخفاض القروض الاستهلاكية من 2,1 في المائة إلى 2,9 في المائة.
وعلى أساس شهري، سجلت القروض البنكية زيادة بنسبة 0,9 في المائة. ويعزى ذلك إلى انخفاض قروض التجهيز بنسبة 0,2 في المائة، وقروض الاستهلاك بنسبة 0,4 في المائة، وقروض تسهيلات الخزينة بنسبة 1,1 في المائة، فضلا عن ارتفاع بنسبة 0,4 في المائة بالنسبة للقروض العقارية.
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