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البرهان وبومبيو يبحثان ترتيبات رفع السودان من قائمة الإرهاب الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، مع وزير الخارجية الامريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، ترتيبات رفع اسم السودان من قائمة الدولة الراعية للإرهاب.

وبحث المسؤولان في اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية وسبل ترقيتها وتطويرها بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتطرقت المباحثات أيضا بحسب بيان من مجلس السيادة الانتقالي، إلى أحداث إثيوبيا، وضرورة التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع بما يحقق السلام الإقليمي ويعزز الأمن في المنطقة. وعبر بومبيو عن تقدير بلاده لاستضافة السودان للاجئين الإثيوبيين رغم الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يشهدها. ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تشرين الثاني/أكتوبر الماضي، على قرار إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد 27 عاما من وضع الخرطوم ضمن القائمة.

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