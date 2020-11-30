جونسون: نأمل في طرح لقاحات كورونا قبل عيد الميلاد

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إنه يأمل في أن توافق الجهات الرقابية على أبرز لقاحين مرشحين لفيروس كورونا قبل عيد الميلاد.
وأضاف خلال زيارته منشأة طبية: "لم يحصل أي لقاح بعد على موافقة وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، ولكن من الواضح أننا نأمل في أن تتم الموافقة على لقاحي فايزروأسترازينيكا في غضون الأيام والأسابيع القليلة القادمة".
وفي رده على سؤال عما إذا كان يمكن الموافقة على اللقاحين قبل عيد الميلاد، قال جونسون: "نأمل في ذلك".
وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" أشارت السبت إلى أنه من المقرر أن تعتمد بريطانيا خلال أيام لقاحا مضادا لكوفيد-19، وأنعمليات التسليم ستبدأ في غضون ساعات من إصدار الإذن بذلك.
وفي وقت سابق قررت مجموعة جونسون آند جونسون تعليق التجارب السريرية التي تجريها على لقاح مضاد لفيروس كورونا، بسب تعرض أحد المشاركين في هذه التجارب لمرض غير مبرر حسب المجموعة. وعلى خلفية ذلك، قامت جونسون آند جونسون" بإغلاق نظام للتسجيل عبر الإنترنت استحدثته في نهاية سبتمبر لجمع 60 ألف متطوع للمشاركة في المرحلة الثالثة والنهائية من هذه التجارب السريرية.
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