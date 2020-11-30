بومبيو يدعو لـ”وقف تام للمعارك” في تيغراي والسماح “للطواقم الإنسانية بدخول”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

دعا وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الاثنين، رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد إلى “وقف تام للمعارك” والسماح “للطواقم الإنسانية بدخول” اقليم تيغراي “من دون معوقات”.

وكتب بومبيو على تويتر بعد مشاورات هاتفية مع أبيي الذي أعلن، السبت، انتصاره العسكري على الإقليم الانفصالي، “من الضروري حل النزاع القائم وإبقاء إثيوبيا على طريق الديموقراطية”.

وأورد بيان للخارجية الأميركية أن بومبيو “أخذ علما بإعلان انتهاء العمليات العسكرية الكبيرة التي قامت بها الحكومة الاثيوبية في 28 تشرين نوفمبر، لكنه كرر الإعراب عن قلق الولايات المتحدة البالغ حيال العمليات القتالية المستمرة والاخطار التي ينطوي عليها النزاع”.

وأضاف البيان أن “وزير الخارجية دعا إلى وقف تام للمعارك وإلى حوار بناء لحل الأزمة”، داعيا أيضا إلى “حماية المدنيين، وخصوصا اللاجئين” و”ضمان احترام الحقوق الإنسانية لسكان تيغراي وكل المجموعات الإتنية”.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي الاثنين أنه يتم تعقب قادة إقليم تيغراي المتمردين الفارين وأنهم في مرمى نيران الجيش الفدرالي الإثيوبي، وذلك بعد أقلّ من 48 ساعة على نصر عسكري أعلنته حكومته في هذه المنطقة الواقعة في شمال البلاد.