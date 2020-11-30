بيسكوف يعلق على قرار بايدن تعيين جين بساكي متحدثة باسم البيت الأبيض

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، على قرار جو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتخب، وفقًا للمعلومات الأولية، تعيين، جينيفر بساكي، بمنصب المتحدثة باسم إدارته.
وفي موجز صحفي يومي، قال بيسكوف ردًا على سؤال عما إذا كان الكرملين يقيم هذا القرار إيجابيًا ويرىأن من شأنه أن يسهم في تحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن: "قبل كل شيء، إنه اختيار رئيس الدولة (الذي يعود له القرار في هذا الشأن) بعد إعلان نتائج الانتخابات بصورة رسمية وانتهاء كل الطعون. وعلى وجه العموم إنه شأن داخلي يخص السيد بايدن، ولا علاقة للكرملين به".
وفي وقت سابق، أفاد فريق جو بايدن بأن الأخير ينوي تعيين جينيفر (جين) بساكي، الناطقة السابقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، متحدثة باسم البيت الأبيض. وجاء في بيان صدر عن فريق بايدن، عزمه تعيين نساء فقط في مناصب محورية ضمن إدارته للتواصل مع وسائل الإعلام.
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