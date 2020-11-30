الأسعار عند الانتاج تسجل ارتفاعا خلال شهر.. وقطاعا “التعدين” و”الصناعات الغذائية” في المقدمة

سجل الرقم الاستدلالي للأسعار عند الإنتاج لقطاع الصناعات التحويلية، باستثناء تكرير البترول، ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة خلال شهر أكتوبر 2020 مقارنة مع شهر شتنبر 2020.

وحسب مذكرة إخبـارية للمندوبية السامية للتخطيط، نشرت اليوم الاثنين، حول الرقم الاستدلالي للأسعار عند الإنتاج الصناعي، والطاقي، والمعدني لشهر أكتوبر2020، فإن الارتفاع المذكور، نتج بالخصوص عن ارتفاع الأسعار بـ 2.0 في المائة في قطاع “التعدين”، وبـ0.4 في المائة في قطاع “الصناعات الغذائية”، وبـ 0.2 في المائة في” الصناعة الكيماوية”، وبـ0.1 في المائة في”صناعة الملابس”، وفي “صنع منتجات من المطاط، والبلاستيك”.

وأشارت المذكرة في المقابل إلى تراجع الأسعار بـ 0.2 في المائة في قطاع “صنع الأجهزة الكهربائية”.

وفيما يتعلق بالرقم الاستدلالي للأسعارعند الإنتاج لقطاع “الصناعات الاستخراجية”، فإنه عرف ارتفاعا بـ0.1 في المائة، خلال شهر أكتوبر2020.

أما فيما يخص الأرقام الاستدلالية للأسعار عند الإنتاج لقطاعات “إنتاج وتوزيع الكهرباء”، و”إنتاج وتوزيع الماء”، فقد عرفت استقرارا، خلال شهر أكتوبر 2020.