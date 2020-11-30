ليبيا تسجل 379 إصابة بكورونا و17 وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، تسجيل 379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتماثل للشفاء 552 مصابا، في حين توفى 17 آخرين متأثرين بتداعيات الفيروس.

وأفاد المركز -في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية، اليوم الاثنين- بأن إجمالي الإصابات بالفيروس قد بلغت 82809 حالات، فيما بلغت إجمالي الوفيات 1183 وفاة، بالإضافة إلى أن إجمالي حالات الشفاء ارتفعت إلى

53818 حالة.

وسجلت ليبيا، 1157 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 13 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض يوم الأحد ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 82.430 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1166 حالة وفاة ، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت

للشفاء بلغت 53.266 حالة .

وفي وقت سابق أعلنت ليبيا، أكبر زيادة يومية حتى الآن في الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، مما أثار مخاوف بأن يتسبب تفشي المرض في وضع النظام الصحي في البلاد في مأزق.

ويعد المركز الوطني واحدا من مؤسسات الدولة القليلة التي تعمل على سد العجز الصحي في البلاد.

وتزايد عدد الحالات في ليبيا إلى أكثر من 4 أضعاف في الأسابيع القليلة الماضية، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى عودة المواطنين العالقين من الخارج.