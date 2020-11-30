طنجة تحتضن اليوم حوارا بين المجلس الأعلى للدولة والنواب الليبيين

بعد الاختراق، الذي حققه النواب الليبيون في المشاورات، التي امتدت، طوال أيام الأسبوع الماضي، في طنجة، يرتقب أن تشهد عروس الشمال، اليوم الاثنين، جولة جديدة من محطات الحوار بين الأطراف الليبية.

ووفق المعطيات، التي حصل عليها “اليوم 24″، فإن أعضاء مجلس النواب الليبي، والمجلس الأعلى للدولة، سيلتقون في مدينة طنجة للتشاور حول “الحوار السياسي” الجاري في تونس، بهدف تقريب وجهات النظر، وتوحيد الرؤية بخصوص المسار السياسي والدستوري في البلاد.

وكان أعضاء من لجنة الحوار عن المجلس الأعلى للدولة الليبي قد وصلوا، أمس الأحد، إلى مدينة طنجة، للمشاركة في اللقاء مع أعضاء من مجلس النواب الليبي (13+13).

ويرتقب أن تشكل المشاورات فرصة سانحة لاستثمار نتائج اللقاء التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي في طنجة للدفع بالعملية السياسية، وإيجاد حل للخلافات بين الأطراف المتصارعة على السلطة.

وكان اللقاء التشاوري للنواب الليبيين في طنجة قد أحدث اختراقا مهما في جدار الخلاف بين الفرقاء الليبيين، وأدى إلى التوافق بين النواب على عقد أول جلسة للمجلس في مدينة غدامس، لبداية تنزيل ما اتفق عليه.