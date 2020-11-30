طقس الاثنين.. أجواء باردة مع أمطار وثلوج فوق القمم

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الإثنين، أن يبقى الطقس أحيانا غائما بالمناطق الوسطى، ومرتفعات الأطلس الكبير والصغير وبغرب الواجهة المتوسطية مصحوبا بقطرات متفرقة، كما سيلاحظ تساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير، فيما ستكون الأجواء قليلة إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق.

وسيظل الطقس باردا مع جريحة خلال الليل والصباح بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية، وستهب الرياح معتدلة بالسواحل الوسطى والشرقية، مع تسجيل هبوب زوابع رملية في بعض المناطق الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ما بين ناقص 05 وصفر درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين ناقص واحد و 04 درجات بالهضاب العليا الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 04 و09 درجات بالمنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط، والسهول الداخلية والجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 09 و14 درجة بالواجهة المتوسطية، والسواحل الشمالية والوسطى، ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 14 و17 درجة بأقصى الجنوب.

وستتأرجح الحرارة العليا ما بين 05 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية، وما بين 12 و18 درجة بالمنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية، وهضاب الفوسفاط، والسايس، وما بين 16 و21 بالسهول الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 20 و25 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين رأس سبارطيل وطرفاية، وسيصبح محليا قوي الهيجان إلى جد قوي ما بين الجرف ورأس سيم خلال الصباح، وهائجا إلى قوي الهيجان في باقي المناطق.