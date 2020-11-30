الاتحاد الأوروبي يدين استهداف المتظاهرين في العراق

مطاهرات في العراق
أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق، مارتن هوث، أن استهداف المتظاهرين في العراق “يهدف لخنق الأصوات السياسية الناشئة”، فيما أكد أن “حرية التعبير لا تقتصر على حزب واحد”.
وكتب في تغريدة على حسابه في تويتر: “الهجمات الجديدة ضد المتظاهرين تعيد إلى الأذهان إلى محاولات العام الماضي من قبل العناصر المسلحة لخنق الأصوات السياسية الناشئة الجديدة في شوارع العراق”.
وأضاف: “بينما يستعد العراق للانتخابات، يجب التأكيد على أن حرية التعبير ليست مقصورة على حزب واحد، بل يتمتع بها جميع العراقيين بالتساوي”.
وفي وقت سابق من اليوم، دانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، أعمال العنف المرتكبة مؤخرا ضد متظاهرين سلميين في محافظة ذي قار العراقية.
وأعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، تشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمة في المحافظة، “لحماية المتظاهرين السلميين، ومؤسسات الدولة، والممتلكات الخاصة”.
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