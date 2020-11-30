«كهربــاء دبــي» تنظــم فعاليــات افتراضيــة مميــزة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

احتفالاً باليوم الوطني التاسع والأربعين، وبمشاركة سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، والنواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس؛ نظمت الهيئة فعاليات افتراضية مميزة لموظفيها.

وقال سعيد الطاير: «يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى مواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيّبة؛ بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين، ونشكر الله عز وجل على ما أنعم به علينا من قيادة لا تدخر جهداً في سبيل رفعة الوطن، وتحقيق سعادة المواطنين والمقيمين».

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