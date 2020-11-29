دولة مجاورة للعراق تسجل ارتفاعاً قياسياً بوفيات كورونا

وأوضحت الوزارة في تقاريرها اليومية أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بما فيها الحالات التي لا تظهر عليها أعراض، انخفض بشكل طفيف إلى 29281.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بالفيروس منذ بدء الجائحة في تركيا بشهر مارس الماضي 13558.