وكيل وزارة الصحة يلتقي ممثل منظمة الصحة العالمية الجديد لدى اليمن

الأحد 29 نوفمبر 2020

بحث وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الاولية الدكتور، علي أحمد الوليدي، اليوم الأحد، مع ممثل منظمة الصحة العالمية الجديد لدى بلادنا، الدكتور، ادهم رشاد، جملة من القضايا المتصلة بعلاقات الشراكة بين الجانبين وسبل تطويرها وتعزيزها .



وخلال اللقاء، استعرض الوكيل الوليدي الوضع الصحي في اليمن والإستعدادات الجارية لمواجهة الجولة الثانية من كوفيد 19 والحميات الأخرى كالضنك والمكرفس والملاريا .. مؤكداً على أهمية دور منظمة الصحة العالمية في دعم برامج القطاعات الصحية المختلفة .

وكان الوكيل الوليدي قد التقى بالممثل السابق للمنظمة، الدكتور الطف موساني للتوديع .. مثنيا على جهوده الكبيرة التي بذلها من خلال موقعه بمنظمة الصحة العالمية باعتبارها الشريك الاستراتيجي لوزارة الصحه العامة والسكان باليمن .

حضر اللقاء وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط الدكتور أحمد الكمال ومدير عام إدارة الأسرة بوزارة الصحة الدكتور محمد راجمنار ومدير عام مكتب وزير الصحة عبدالناصر النمير ومدير عام البرنامج الوطني للامداد الدوائي الدكتورة سعاد الميسري .