رئيس جامعة الإسكندرية: فخور بالجلوس على كرسي طه حسين

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أعرب الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، عن فخره بتعيينه رئيسا لجامعة الإسكندرية، قائلا: "فخور بالجلوس على كرسي الأديب والعالم الكبير طه حسين.. وسأكمل مسيرة رؤساء الجامعة السابقين".

وقال قنصوه، خلال ترأسه مجلس جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، إنه سيعمل جاهداً على أن تكون جامعة الإسكندرية "جامعة ذكية مستدامة ذات تنافسية عالمية"، فضلا عن تنفيذ الخطة الاستراتيجية والتكامل بين وحدات الجامعة المختلفة.

وأشار إلى التركيز خلال الفترة المقبلة على حوكمة الأداء المؤسسي من خلال 3 محاور رئيسية هي قطاعات "العلاقات الخارجية، الدراسات العليا والبحوث، خدمة المجتمع وتنمية البيئة"، فضلاً عن ربط التخصصات الأكاديمية بالجامعة بكافة المؤسسات المقابلة لها في قطاعات الصناعة.

وأضاف قنصوه، أن الجامعة ستعمل على تطوير المباني الجامعية والتوسع في أبيس وبرج العرب وخلق أماكن جديدة لجميع الكليات، لافتا إلى ضرورة إعداد خطط تتعلق بالجودة والتنافسية للبرامج الدراسية والتعاون الدولي مع الجامعات العالمية المرموقة من خلال استحداث درجات علمية مشتركة.

وأوضح رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة حريصة على التكامل مع الخطط التنفيذية للدولة المصرية من خلال توطيد العلاقات مع الدول الإفريقية والتوسع الإفريقي، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة في العلاقات مع العديد من دول القارة.

يذكر أن مجلس جامعة الإسكندرية أصدر عدة قرارات منها التأكيد على التعامل بمنتهي الحزم مع غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووافق المجلس على منح 44 درجة دكتوراه، و103 درجة ماجستير في التخصصات الأكاديمية المختلفة.