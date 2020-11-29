نائب رئيس الحرس الوطني استقبل سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - استقبل معالي الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، حيث قدم لمعاليه التهنئة بمناسبة حصوله على ثقة القيادة السياسية، وتعيينه نائباً لرئيس الحرس الوطني، كما تم خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

ورحب معالي نائب رئيس الحرس الوطني بسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الكويت.