الشيخ خليفة بن زايد: ستظل دماء شهدائنا أوسمة فخر تزدان بها صدورنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، أن يوم الشهيد 30 من نوفمبر/تشرين الثاني مناسبة وطنية لإعلاء قيم التضحية والفداء.



وقال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في كلمة وجهها عبر "مجلة درع الوطن" بمناسبة يوم الشهيد: "ستظل دماء شهدائنا أوسمة فخر تزدان بها صدورنا وصدور أبنائنا وأحفادنا، ومنارات تضيء الطريق ونحن نشارك في صنع الخمسين سنة المقبلة من مسيرة دولتنا الاتحادية، وسيظل أبناؤهم وذووهم أمانة في أعناقنا، يتعهدهم الوطن بالتقدير والحب، وتتولاهم الدولة بالعناية والرعاية".

وأضاف أن "الشهادة، على مر الأزمان، كانت وستظل هي ذروة الإقدام، وقمة التضحية، وأرقى منازل الشرف، وأرفع درجات التعبير عن الولاء والانتماء للوطن، وسنظل، شعبا وقيادة، نتذكر بالتقدير والعرفان أبناءنا الذين جادوا بالأرواح والدماء، في ميادين الحق والواجب وساحات الفداء دفاعا عن الدولة، وصونا لسيادتها، وحماية لإنجازاتها، ولتظل راية الإمارات عالية خفاقة، ورمزا للقوة والعزة والمنعة".

ودعا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أبناء وبنات الإمارات في هذا اليوم إلى "رفع التحية، تقديرا وشكرا لجنود وضباط وقادة القوات المسلحة، وإلى جميع منتسبي الأجهزة الأمنية، المرابطين في ميادين الشرف دفاعا عن تراب الوطن، وإعلاء لرايته، وإنفاذا لتعهداته، وتحية إلى أبناء الوطن وبناته، لا سيما العاملين منهم في ساحات العطاء وميادين الواجب الأمنية والإنسانية والصحية داخل الدولة وخارجها".

واختتم حديثه بالدعاء بأن "يحفظ الله الإمارات ويديم أمنها وأمانها، وأن يتغمد برحمته ومغفرته أرواح الشهداء".